大陸央視新聞用戶端19日報導，今天，全球首台16兆瓦(MW)超大容量海上風電機組在福建海上風電場成功併網發電，標誌著中國大陸海上風電大容量機組研發製造及營運能力再上新台階，達到國際領先水準。

隨著三支長達123米的葉片緩緩轉動，全球首台16兆瓦超大容量海上風電機組成功實現併網發電。這台16兆瓦海上風電機組的輪轂中心高度達152米，相當於三枚長征五號運載火箭的高度。葉輪掃風面積約5萬平方米，相當於7個標準足球場的大小，相比目前海上常用的8兆瓦風機，節約用海面積超過35％。在額定工況下，這台16兆瓦海上風電機組每轉動一圈，可發電34.2千瓦時，每年發電量超過6600萬千瓦時，能滿足3.6萬戶三口之家一年的生活用電。

三峽集團董事長雷鳴山稱：16兆瓦海上風電機組的成功應用，實現了海上風電產業鏈核心技術突破及重大裝備產業化、大陸國產化，推動了海上風電產業升級和整體能力的大幅提升，進一步促進中國海上風電產業可持續發展。

據統計，目前全球市場上近六成風電設備產自中國，截至2022年底，全球海上風電累計裝機容量達57.6吉瓦(GW)，中國累計裝機容量達30.51吉瓦，占全球市場占比的53％，中國大陸風電累計出口容量1193萬千瓦，已覆蓋49個國家和地區，中國風電設備出口正快速增長。