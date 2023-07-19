獲得金馬最佳紀錄片《九槍》的導演蔡崇隆同時是中正大學傳播系教授，他18日在個人facebook表示被學生依依委託，揭露女方遭導演北村豐晴以及攝影師周宜賢利用職場權勢性騷、性侵，周宜賢曬出對話紀錄反擊，願意上法院用證據說話，對此蔡崇隆19日再開腔「更看不起他的人格」。

蔡崇隆今（19日）分析周宜賢回應，認為周宜賢想證明與女方是愛情糾紛，而蔡崇隆是政大法律系畢業，他以法律角度審視，認為誘導吸大麻和趁女方喝醉沒有積極同意做出性交行為觸犯刑法的趁機性交罪，也違反職業倫理，怒嗆對方想誤導輿論：「也更看不起他的人格，因為他不是敢作敢當的人，到目前為止連一句對不起都沒有。我們學校的學生是去片場實習學拍片，不是讓你隨便去誘導吸大麻或者上床的好嗎？」同時透露女方已經委任律師並提告。

周宜賢方19日凌晨曬出雙方2019年的對話紀錄，他強調「我們當時確實違背了感情的倫理，但我絕對沒有犯法。」女方曾對他表示好感，當時女方在網路上指控拍攝時被工作人員騷擾，周宜賢得知後代表工作人員致歉，並點出後續女方發言裡明確地指出男方意識不對勁就停止性愛行為，後來女方表達想見面、想去他家的想法，男方則表示不適合。事件爆發後雙方各執一詞，令外界霧裡看花。

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