「列治文」公司負責人陳智燦、劉美雪夫婦，涉嫌以期貨投資吸金39億元遭通緝迄今21年，2人日前向泰國移民局申請永久居留簽證時，遭泰方發現通報調查局，上月在曼谷被逮，調查局昨日押解返台。高雄法院今裁定2人無保請回，需每日中午12點前到前金分駐所報到，並限制出境、出海。

陳智燦、劉美雪夫婦2000年間在香港虛設「列治文」信託有限公司，對外佯稱該公司是歐洲日內瓦集團旗下企業列治文銀行之子公司，在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資，2001年11月間假借列治文公司海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，總計吸金詐騙新台幣39億餘元，受害者逾4000人。

高雄市調查處將劉、陳2人依涉嫌違反《銀行法》等罪，於2002年2月22日移送高雄地檢署，同年6月20日起訴，但陳、劉2人早於2001年10月間出境後滯留大陸未歸，高雄地檢署於7月9日對陳、劉2人發布通緝。吸金案共起訴30人，其中只有4人被判2至7年不等刑期，且目前都已服刑完畢。

2人逃亡21年，今年6月21日，2人持貝里斯護照以菁英簽證身分，向泰國移民局申請將簽證改為永久居留，泰國移民局察覺有異，透過移民署駐泰國移民祕書通知調查局法務祕書，提供指紋卡及英文通緝書確認2人身分。於6月24日，泰方在曼谷逮捕2人，將這對亡命鴛鴦於7月18日返台遣送歸案。

今高雄法院開庭，2人稱在台無固定居住所，也沒有錢交保，法院認沒有羈押必要，無保請回，但需每日中午12點前到前金分駐所報到，並限制出境出海。