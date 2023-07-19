姚立明指：柯文哲年輕支持度已到天花板 。民進黨提供

民進黨今中常會邀請2014柯文哲台北市長競選總幹事姚立明以「從憲政理念思考民主大聯盟」為題專案報告，據轉述，姚立明建議，柯文哲年輕人支持度已不能再高了，青年選票是賴清德的關鍵，若能補這缺口，民調就可以再提升。

此外，據轉述，對於樂評人馬世芳及時代力量立委王婉瑜言論遭柯粉出征；民進黨祕書長許立明表示，台灣社會不能有歧視或無理出征，用霸凌方式粗暴對待他人。

據轉述，姚立明提到，柯文哲支持度不會再上了，只會往下掉，柯文哲支持度在年輕選票突破六成，其中二十到二十九歲突破六成，已經不能再高，已到達天花板，但是柯支持度只在年輕人這塊。

他也建議，賴清德青年票要繼續努力、拓展，年輕人的選票主是賴清德的關鍵，以目前約四成支持度，為何會緩坡下降，缺口就是年輕人，若能補這缺口，民調就可以再提升。

民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德聽取報告後裁示，姚立明提到，台灣從專制轉型為民主制度已經超過30年，政治人物要具備憲法意識，才不會成為民主發展的破口。政策的形成，要打開政黨的藩籬；也要優化台灣的選舉，深化民主；更要讓新觀念進入民進黨的政策思維。

他說，姚立明精彩地利用現行的憲法第2條、第3條，來詮釋中華民國和中華人民共和國是互不隸屬，來捍衛中華民國跟中華人民共和國互不相隸屬的現實狀況。

他還提到，姚立明特別強調的協商式民主，就是透過協商、尋求共識。換句話說，要鞏固及提升執政的正當性，就要盡力讓更多人民參與決策，同時讓人民的意志與選舉結果，符合憲法直接及平等原則。

賴清德強調，台灣是一個多元包容的社會，和中國最大的不同，就是落實主權在民的觀念，守護台灣得來不易的民主及自由，這是台灣憲政體制的可貴，也是必須要堅守的信念。

據轉述，許立明黨務報告時表示，八月份是關乎國際關係重要月份，除了賴清德會出訪，侯友宜八月會訪日、九月訪美，柯文哲會訪新加坡、越南、菲律賓、郭台銘會訪美，是國際關係議題的重要月份；至於716集會，大家也不要再去評論參與人數多寡及預估，就如蔡英文總統跟黨主席說的，必須把人民的聲音聽進去，然後改進。