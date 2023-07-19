網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌日前在凱道舉行「公平正義救台灣」集會，有女子手拿民眾黨總統參選人柯文哲「歧視女性」紙張，以沈默表達抗議，卻遭陳在直播中公審，痛斥「別配合民進黨做這種事，我看不下去」。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳19日痛批陳之漢言語霸凌，並以女性身份表達抗議。

遊行當天，該女子手舉兩張白紙，內容寫下柯文哲過往歧視女性的10個案例，表達無聲的抗議，陳之漢昨直播時特別貼出照片，質疑大家都是拿著「司法正義」，女子卻拿著牌子頭低低、遮遮掩掩，好像做什麼壞事，盼女子別配合民進黨，「我看不下去，不是說我支持歧視，但你做這種東西幹嘛，柯文哲真的歧視嗎？」

對此，劉世芳上午出席民進黨團記者會，她表示，陳之漢常說自己是敢說敢做的男子漢，卻以言語霸凌表達意見的女學生，難道不是物化、歧視女性嗎？」無論館長聲量有多大，她要對此表嚴正抗議。

民進黨團副幹事長洪申翰則說，陳之漢身為活動主辦人，在直播大罵表達不同意見的活動的女學生，讓人看了相當很痛心，況且，遊行本就會有不同意見表達，應適時給予尊重；民進黨總統參選人賴清德也清楚表達，遊行若有好意見就採納，好的批評也會接受檢討，沒必要用直播方式怒罵，這真的不妥，不樂見類似狀況再發生。