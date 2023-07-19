愛的延續公益協會募集大批民生物資捐贈給阿琴。（新北市社會局提供）

「社團法人愛的延續公益協會」日前在臉書分享1起單親媽媽「阿琴」和2個小孩共吃1個便當的案例，新北市社會局及原民局獲悉，今（19）日專程到阿琴在板橋區的住處致贈急難慰助金，愛的延續公益協會則捐贈大批生活物資，阿琴滿心感激連聲道謝。

社會局副局長許秀能、原民局長林瑋茜和社團法人愛的延續公益協會理事長張庭溢等人，今天上午到板橋南雅西路阿琴工作的檳榔攤和租屋處探訪，許秀能和林瑋茜代表市長侯友宜合贈3萬元急難救助金，張庭溢則代表協會致贈電磁爐、電風扇、床單、衣物、調理包和文具等民生用品。

許秀能表示，對此個案板橋區公所和板橋第二社福中心從2016年就已開案服務，阿琴有2段婚姻，共生有4名子女，其中2位較大子女跟著前夫生活，目前13歲及6歲兒子跟她同住，公所和社工有協助申請兒少扶助金，原本還要協助申請低收入戶、租屋補助等，但因案家一直無法提供相關共同持有原鄉土地資料而遲遲無法辦理。

許秀能說，由於小孩有學習落後、缺曠課及半夜獨自外出等狀況，案家曾被學校和派出所通報脆弱家庭多次，板橋第二社福中心主任陳思穎和社工陳玟伶除輔導案家，也媒合附近行道會小衛星據點，讓孩子下課後可以到據點參加課輔，下課後也會多帶一份餐食回家給弟弟吃，社工並連結相關資源為幼子提供語言療育等。

林瑋茜則表示，阿琴為花蓮族人，北上工作打拚，因家庭因素，目前獨立撫養2名孩子，原民局會持續關心，也會由社工專人輔導，提供必要的協助。

張庭溢指出，協會以公益及助人為宗旨，當初因看到案主租屋、受雇賣檳榔，以撫養2名幼子，因連續3個月沒繳房租，2名孩子共食1個便當，因此在協會臉書貼文，期引起社會關注，協會會持續資助房租一陣子，再進行後續評估。

張庭溢也特別提醒阿琴，要將屋內整理乾淨，避免蟑螂蚊蟲孳生，才能給孩子一個良好的學習環境。

當地板橋自立里長呂建同表示，他服務此個案已超過10年，平時除提供生活物資外，小孩也常跑去他的店裡，不管是便當、水果或糖果，小孩只要有需要，他都隨時提供。