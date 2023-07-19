全面搶攻企業大單，台北君悅酒店今日宣布開賣《囍月豐華》中秋月餅，不僅提前3個半月釋出早鳥優惠，外觀設計亦更增質感特色，今年推出兩款貴氣禮盒：朱紅牡丹花音樂木盒「韻悅．中秋寶盒」每盒4入；另一款則以窗前望月意象設計「磚賞．月圓禮盒」每盒6入，8月25日前訂購85折，目標業績2500萬元，較去年成長2成。

台北君悅表示，「韻悅．中秋寶盒」木質外盒綴滿象徵富貴朱紅牡丹花元素，盒上雕刻金光「悅」字內嵌精細工藝八音盒，盛世花卉美景伴隨悠揚旋律，象徵幸福川流不息、花好月圓。四款經典口味囊括法式板栗、棗泥桂圓、蓮蓉雙黃、XO干貝。「磚賞．月圓禮盒」融揉東方復古窗花玻璃，以懷舊海棠花、十字紋圖騰元素為外盒設計，內盒為中秋月夜，傳遞家家戶戶齊聚窗櫺賞月之溫暖意象，蘊含月圓人團圓之贈禮心意。六款特色風味含括蓮蓉松子、香菇滷肉、棗泥桂圓、土鳳梨核桃、紫薯夏威夷果、東方美人茶桑葚。

此外，因疫後國際來台旅客之回流人次尚未全然復甦，觀光旅遊業者於第二季開始，全力規劃在地深度旅遊方案，鞏固國旅商機同時，加強力道吸引國外旅客玩台北。台北君悅位處有台北曼哈頓之稱的信義區百貨影城商圈，即日起至12月30日推出「君日好食Wanderlust Taipei」住房專案，即日起至2023年12月30日開放訂房，入住期間於2023年7月24日至2023年12月30日適用。

民眾自官網可任選含早餐或不含早餐之住宿選擇，專案包含：每房獲享台北人必擁經典美食地圖禮包一份，囊括酒店周邊必訪景點介紹、精選六間人氣美食合作商家（東門站天仁茗茶珍珠奶茶、象山解解渴愛玉冰、通化夜市快樂地瓜球、林記上海生煎包、御品元冰火湯圓及信義區ATT威太郎與kiki醬雞蛋糕）免費兌換券及台北君悅限量發行捷運悠遊卡乙張，更號召房客入住期間完成指定美食景點兌換集章，可額外獲得台北101觀景台門票乙張。

為刺激民眾訂房意願，台北君悅2023年7月20日（週四）中午12：00起至2023年7月22日（週六）中午12：00於官網推出48小時快閃訂房優惠，活動期間訂房即享標準房價八折優惠，搭乘凱悅酒店集團現正推出的「凱悅天地雙倍積分活動」，於2023年7月31日前完成活動註冊並於2023年9月15日前入住，另可獲享下次入住雙倍積分回饋禮遇，目標為年底前每月挹注15％住房率成長。