大陸央視新聞19 日報導，今明兩天，大陸華北東部和南部將出現35到37℃的高溫天氣；受降雨影響，21日起華北地區的高溫天氣將緩解。21日至25日，四川盆地、陝南、黃淮及其以南大部地區將有大範圍高溫天氣。另外，預計未來10天，新疆、甘肅、內蒙古等地的高溫天氣還將持續，最高氣溫在35到38℃，局地可達40℃以上。公眾出行需注意防範，做好降溫防護工作。專家分析，未來大陸高溫將呈現強勢發展態勢。

前幾天新疆、甘肅等地就出現了高溫天氣，為何會形成大範圍的高溫，中國氣象局氣象分析師翟羽稱：在過去幾天大陸新疆的高溫最為搶眼，破紀錄的數值觀測也是層出不窮。比如說像是吐魯番在16日以及17日，最高氣溫連續兩天超過48℃，而在托克遜17日的最低氣溫甚至也達到了35.6℃。

而在一些區域觀測站觀測到的數值就更加震撼了，像在吐魯番盆地裡的三堡鄉和芒硝湖，15日到17日連續三天最高氣溫超過了50℃，是大陸氣象觀測史上前所未見的。

那麼造成這種異常猛烈高溫最主要的一個原因就是，常年給中東地區製造高溫酷暑的伊朗高壓加強東升，與控制大陸西北地方的大陸高壓連成一片，兩大高壓強強聯手使得高壓內部大氣下沉，增溫作用更加明顯，再加上吐魯番盆地地形和沙漠地表的助力造就了這次異常猛烈的高溫天氣。

雖然昨天在冷空氣影響之下，新疆的高溫有一個暫時的縮減。但是預報來看，在未來幾天，西部地區的大陸高壓和東部地區的副熱帶高壓將會加強發展打通連成一片，形成一個強烈的高壓帶。這種情況在去年7月也曾出現過，當時造成了大陸貫穿東西持續長時間大範圍的高溫天氣，所以由此可見在未來大陸的高溫也將會呈現出一個強勢發展的態勢。

在21日南方高溫就開始增多，而到了20日、22日、23日，看到高溫範圍向西向北快速擴張，同時在新疆還有內蒙古西部高溫也會再次發展增強。對於南方來說，氣溫高，溼度大，體感溫度很可能會超過40℃至45℃，而在安徽、江蘇一些地方體感溫度還可能會超過50℃，並且悶熱感是貫穿全天，所以除溼降溫雙管齊下，防暑效果會更好。而在華北近來持續的高溫，在21至22日降水到來之後會有一個暫時的停歇，在23日降水過後，地表溼度大，再加上正值大暑節氣開始，悶熱感較之前也會明顯增強。