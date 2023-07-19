中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（19）日下午至晚上新北、南投、嘉義以南、台東地區及桃園至雲林、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也針對嘉義縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象局發布15縣市大雨特報。（氣象局）

氣象局指出，今天受南方雲系影響，水氣偏多，天氣仍不穩定，花東及南部不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區出現雷陣雨的機率仍相當高，降雨範圍廣且部分地區也有機會下到晚上，中南部地區及各山區有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，前往山區注意坍方落石及溪水暴漲的現象。

溫度方面，高溫普遍落在32到35度，大台北、中南部及台東地區容易出現局部36度高溫，外出請多補充水分避免中暑。