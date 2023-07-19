日本政府觀光局（JNTO）今天公布6月共有207萬3300名訪日外國客，已回復到2019年同月的72%水準，也是時隔約3年半單月再度逾200萬人次。台灣觀光客僅次於韓國，排名第2。

日本朝日新聞報導，另一方面，由於日本國旅觀光客也因夏天觀光季增加，人氣觀光勝地已到處湧現人潮，開始出現所謂的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

從日本政府2022年10月放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境管控措施起，訪日外國客持續回流，今年6月是繼2020年1月以來，再次看到單月逾200萬人次入境盛況。

從國家或地區別來看，今年6月韓國以約55萬人次居冠、台灣以約39萬人次排名第2、美國以約23萬人次名列第3。

不過，疫情前占整體訪日外國客約3成的中國，今年6月只有約21萬人次，主因是中國政府目前禁止旅行社販售赴日行程。

受到日圓貶值影響，來自東南亞、美國及澳洲訪日外國客都多於疫情前，可說除了中國以外，其他國家大概都已恢復到接近疫情前水準。

今年1月至6月總計已有逾千萬人次外國客訪日，恢復到2019年的約64.4%。日本政府希望在2025年之前超越2019年的3188萬人次、達到3200萬人次的目標。