高雄市旗山區2名男子半夜不睡覺，共乘一部機車沿路尋找犯案目標，最後鎖定一部停在醫院旁人行道上的機車，2人玩猜拳「大冒險」遊戲，輸家要去偷拆「後照鏡」，做案時還將車牌以口罩遮掩，企圖躲避警方查緝，自以為神不知鬼不覺，警方接獲報案後，立即鎖定作案車輛，循線通知2嫌到案。

警方表示，33歲鍾姓女騎士到旗山分局建國派出所報案表示，原本裝在機車上的2支後照鏡平白無故不見了，員警調閱路口監視器影像，鎖定一部以口罩遮蔽車牌的機車，形跡十分可疑，立即擴大調閱，逐一過濾清查。

警方在鍥而不捨的追查下，終於找到該部涉案機車，循線通知住在屏東高樹鄉的43歲張姓及45歲莊姓嫌疑人到案說明。

2嫌到案後辯稱因為晚上睡不著覺，感到無聊所以才臨時起意，玩「大冒險」遊戲，猜拳打賭輸的人要「大冒險」去偷拆機車後照鏡，犯案動機令在場員警聽到相當傻眼，告誡2人應尋求正當的休閒活動，詢後將2嫌依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

遭竊後照鏡的鍾女原以為已經找不回來了，因此感謝警方積極偵辦的效率，大大增加對警察的好感度。