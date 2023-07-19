日本福島核污水排海在即，中國海關據報自本月起開始對日本水產進行全面的輻射檢驗。日本政府表示，聽說部分海產遭到攔下，正核實情況。

共同社經由多名知情人士取得上述消息稱，中國海關總署本月7日重申對日本10縣食品的禁令、採取一切必要措施的不久後，便開始對日本水產從過往的抽查，改為逐件式的全面檢驗。新的檢驗措施延長了清關程序，其中冷凍食品需時大約兩周，海鮮更長達一個月，期間由海關扣押。

由於檢查耗時，很難保持水產新鮮度，有中國企業已經放棄從日本進口。這估計是中國向日本施壓的行動，對於出口的日企來說將是一個打擊。

日本內閣官房長官松野博一今日（19日）在記者會上表示，部分日本輸華水產被中國海關扣留，日方正在確認詳細情況。根據國際原子能機構（IAEA）報告，福島第一核電站的水排入海洋符合國際安全標準，對人體和環境的影響極輕，日方將繼續強烈敦促中方基於科學證據進行討論。