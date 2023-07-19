Corbin Carroll just reached third base safely...on a strikeout. 😳 pic.twitter.com/PHcxONNKv6 — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) July 18, 2023

大聯盟出現19日出現「百年來最熱一天」，12支球隊單場攻上10分，包括國聯兩支強隊勇士、響尾蛇的打擊大戰。響尾蛇16比13精采逆轉勝，台美混血的飛毛腿卡洛爾（Corbin Carroll）更是演出「不死三振跑上三壘」的罕見鏡頭。

勇士首局就打下5分，響尾蛇隨即在2局上半反攻，連轟帶打拿下3分，馬泰（Ketel Marte）敲了二壘打站在得點圈，這時輪到卡洛爾打擊。卡洛爾弄到兩好兩壞，被挖地瓜的滑球騙到揮空三振，但是捕手墨菲（Sean Murphy）把球彈到三壘方向而沒有接進手套，成為不死三振。

卡洛爾拔腿就往一壘跑，墨菲撿球急傳一壘暴傳，這球滾得有點遠，卡洛爾腳程真的快，趁著對手注意力放在本壘（馬泰得分），自己趁機溜上三壘。不過這一球不能算是卡洛爾的「打點」，紀錄上為勇士投手艾爾德（Bryce Elder）暴投，以及捕手墨菲的傳球失誤。

首局卡洛爾就已經擊出三壘打，他第8局挨了觸身球，然後從一壘連盜兩個壘包上三壘，加上三振都能跑上三壘，也實在太會跑了。卡洛爾本季4支三壘打、28次盜壘都是國聯第2。國聯盜壘王就是勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna），他此戰跑出第44盜，距離MVP愈來愈近。這場比賽出現很多驚人的數字，包括勇士萊利（Austin Riley）轟出雙響炮，單場7打點。