員山鄉農會農友黃谷釧（右）勇奪第4座紅肉組冠軍。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

深受國人喜愛的夏日消暑聖品蘭陽紅龍果，今（19日）在羅東鎮農會辦理品質評鑑。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

深受國人喜愛的夏日消暑聖品蘭陽紅龍果，今（19日）在羅東鎮農會辦理品質評鑑，共有32位農友參賽，最後由員山鄉農會農友黃谷釧勇奪第4座紅肉組冠軍、羅東鎮農會游炳煌奪得甜王組冠軍；今年紅龍果甜度達23.4度，創下開賽以來新紀錄，農會總幹事吳聰杰說，期盼藉此提升果農知名度，讓紅龍果市場更為活絡。

紅龍果品質評鑑會由縣府與羅東鎮農會合辦，有30組紅肉組、32組甜王組參賽，來自礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、羅東鎮、宜蘭市等鄉鎮的農友參加；紅肉組依照果實的重量、風味、口感及外觀等項目進行評選，甜王組則以糖度決勝負；冠、亞、季軍及3名優選，分別獲得獎金1萬元、5千元、3千元、1千元與獎狀。

經過評選，紅肉組由員山鄉農民包辦所有獎項，前3名依序是黃谷釧、江文封、黃德峰，優勝為游耀東、吳智瑋、黃文貴。冠軍得主黃谷釧栽種紅龍果13年，種植面積約7分地，近8年已摘下4座冠軍，為紅龍果評鑑會的常勝軍；他說，使用有機肥料栽種好吃又健康，參賽都抱持平常心，此次能奪冠感到意外也很開心。

甜王組前三名則為羅東鎮游炳煌、宜蘭市周志明、三星鄉謝滄濃；冠軍游炳煌的參賽果品，測得糖度是23.4度，創下近年新高，其他參賽果品平均也有21.7度，高於白甘蔗的平均糖度20度。

宜蘭縣紅龍果栽種面積44.84公頃，年產量約1023公噸，7到11月下旬是產季；農友大都使用有機肥加草生栽培及滴灌方式種植，水分較不易流失，品質相對穩定，農會也推廣「宜蘭嚴選」的理念及鼓勵農友申請有機及產銷履歷驗證，提供給消費者安全優質的果品。