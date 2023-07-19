JAMEI CHEN 設計師陳季敏穿著23秋冬膠囊系列到印度旅行尋找設計靈感。（JAMEI CHEN 提供）

JAMEI CHEN 設計師陳季敏穿著23秋冬膠囊系列到印度旅行尋找設計靈感。（JAMEI CHEN 提供）

JAMEI CHEN 設計師陳季敏穿著23秋冬膠囊系列到印度旅行尋找設計靈感。（JAMEI CHEN 提供）

JAMEI CHEN 設計師陳季敏穿著23秋冬膠囊系列到印度旅行尋找設計靈感。（JAMEI CHEN 提供）

JAMEI CHEN 設計師陳季敏穿著23秋冬膠囊系列到印度旅行尋找設計靈感。（JAMEI CHEN 提供）

JAMEI CHEN 設計師陳季敏穿著23秋冬膠囊系列到泰國旅行尋找設計靈感。（JAMEI CHEN 提供）

「服裝是城市中移動中的風景」。國內知名設計師與生活美學家陳季敏自去年各國陸續解封之後，熱愛旅遊的她在短短一年內的旅遊行腳遍及歐洲、埃及、印度與泰國，這些充滿神秘色彩與豐沛歷史文明的國家也激發了陳季敏為自己品牌JAMEI CHEN所設計的03秋冬創作帶來充滿底蘊的美學視野，風格仍一派優雅，JAMEI CHEN 初秋膠囊系列為秋冬即將推出的新作揭開序幕。

初秋膠囊系列其中三款機能outdoor外套，長版風衣外套典雅氣質如斗篷，短版外套則有大容量口袋設計及JAMEI CHEN字樣經典花紋。旅行使心年輕，本系列亦有同工之妙。

除了堅持細節上的精工縫製，JAMEI CHEN初秋膠囊設計重點，純凈白與深邃藍兩大主色為雋永而不褪流行的用色。用料方面，考慮到初秋氣候仍偏燠熱，因此布料上也運用上等絲麻等輕盈透氣的進口布料，不僅營造出垂墜度與飄逸感的颯爽，部分作品在內襯或內裡亦有隱形強化結構，可適度修飾身形與呈現立體挺度。

豐富的旅行經驗讓陳季敏在本季的服裝設計中考慮到服裝美感必須兼具穿戴舒適性與機能性。她在本膠囊系列服裝設計中以「空氣感」呈現服裝的空間美學，亦有如抽繩、束口等運用在outdoor服飾概念的巧妙設計，讓作品同時兼具機能感與JC堅持的優雅。