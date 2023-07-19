獨身商機太大，針對個人品食市場需求，台北文華東方酒店今年推出單顆入「檸檬香絲」月餅禮盒，以白鳳豆豆沙口味搭配糖漬檸檬皮絲的廣式月餅，口感酸甜細緻、層次豐富，甜而不膩。單顆包裝的精緻皮革外盒，設計精巧可愛，呈現高雅簡約的編織美感，令人愛不釋手，品嘗完後的月餅外盒可用作文具、首飾、腕錶收納盒使用，送禮自用兩相宜。

搶攻中秋送禮與自食商機，台北文華東方酒店今年推出四款兼具實用與時尚典雅的限量月餅禮盒，分別為：人氣首選、每年均供不應求的米其林一星「雅閣」中餐廳招牌手工奶黃月餅六入2380元；經典廣式月餅六入1880元以及單入廣式月餅620元；還有限量888盒的精品級創意巧克力月餅六入3880元。8月24日前，月餅禮盒預購付款可享88折早鳥優惠，大宗訂購另有優惠，唯單入廣式月餅不適用。

台北文華東方酒店的中秋月餅禮盒一向以極具創意的高雅設計著稱，往年推出都引領潮流，深獲消費者喜愛與收藏，更是親友與企業送禮最奢華體面的首選。今年的中秋月餅禮盒延續可重複利用、永續環保的理念，以酒店內優美的空間設計元素為符碼，搭配酒店專屬摺扇的蝴蝶翩舞圖騰，並選用細緻皮革或木紋材質，展現獨樹一格的極致時尚品味。每一款賞心悅目、充滿巧思兼具實用性的禮盒設計讓消費者在品嚐完美味的月餅後，可收藏做為裝飾或置物盒使用，為居家收納增添美感。

雅閣經典限量手工港式奶黃月餅廣受好評，往往一推出即供不應求，匠心細作的極致美味是挑嘴的饕客每年必嘗的好味道。由米其林一星「雅閣」中餐廳主廚鄭國雄與其廚藝團隊秉承著傳統繁複做法，從選材用料及製作過程均層層把關，以鮮奶油、牛油、雞蛋等獨家比例配方製成的奶黃內餡，包入恪遵傳統製程打造的酥鬆餅皮，費時兩天，完全純手工自製的經典手工奶黃月餅，黃澄誘人，口感濃郁細緻。鄭主廚特別強調奶黃月餅除了製作工序繁複之外，烘烤時火候及時間的掌控更是決定奶黃月餅好壞的關鍵，必須時刻注意且精準掌控，才能成就色澤金黃，餅皮酥香、內餡綿密、奶黃香味醇厚的美味月餅。

紅色討喜的扇型提盒，採用酒店內雅致的空間設計元素，搭配酒店專屬摺扇蝴蝶翩舞的圖騰，內盒拉開成圓形，象徵中秋時節團圓的美好。充滿巧思的禮盒可做為收納盒使用。

除了手工奶黃月餅外，酒店亦推出老少咸宜，深受大眾喜愛的廣式月餅禮盒，每盒6入，售價為1880元，除經典口味「蓮蓉蛋黃」外，亦獨特研發兩款創新風味，包括「青梅果」及「東方美人茶桑葚」。傳統經典的「蓮蓉蛋黃」，將滑順的蓮蓉內餡與飽滿香醇的蛋黃巧妙相融，入口細緻鹹香。果香清雅的「青梅果」，以青梅果肉搭配白豆沙內餡，酸香中帶甜的清新滋味，令人回味再三。「東方美人茶桑葚」則在溫潤香滑的豆沙內餡中加入桑葚乾與東方美人茶，增添多層次風味。

為滿足高消費族群的需求，酒店亦推出限量精品級創意巧克力月餅禮盒，典雅木紋設計方形禮盒， 內盒以LED燈呈現文華東方經典扇型LOGO，增添獨特視覺效果。行政西點主廚趙崇曦 (Kevin Chiu) 發揮巧思，揉合優質在地食材，精心打造精品級巧克力月餅，包含「地瓜巧克力糖漬薑佐麻糬」、「奶油起司柚子蜂蜜佐香草棉花糖」、「花生香蕉巧克力佐鹽味焦糖醬」各2入 ，每盒6入，限量888盒。