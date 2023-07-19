西濱快雲林縣「口湖休息站」每個月有逾3萬人造訪，有效帶動地方發展。（張朝欣攝）

西濱快速公路全線唯一休息站雲林縣口湖鄉「口湖休息站」，2021年正式啟用，內有全家便利商店、雲林嚴選店家，提供用路人如廁、休息、購物等服務，由於充滿在地風情，成為雲林旅遊熱點之一，19日公路總局第5區養護工程處表示啟用至今每個月至少有3萬人造訪，日後將增設電動車充電樁等設備，提供更多元服務。

西濱快速公路全程不收費，被譽為「窮人的高速公路」，雲林縣政府看好西濱快商機，配合「發現61幸福公路」計畫，爭取興建「口湖休息站」，經交通部公路總局規畫興建，成為西濱快首座休息站，2年多來營運成效良好，有效帶動地方旅遊發展，台中、台南、新竹等縣市也爭相爭取設置中。

第5區養護工程處養護科長何明然表示，口湖休息站編列2700萬元經費，經上網招標，由全家便利商店得標經營，占地2400平方公尺，設有27個小型車停車位、7個大型車停車位，啟用後成為西濱快用路人最喜愛的休息據點，經常有重機騎士組團來此打卡，各種重機出沒，形成在地特色。

何明然說，口湖休息站位於西濱快高架橋下，環境極具特色，營運至今經統計，每個月都有逾3萬人造訪，今年1月春節期間，更有近5萬人來此休憩，人山人海將休息站擠得水泄不通，附近店家也受惠生意大好。為提供更多元服務，未來將增設電動車充電樁、停車位，以及改善出入口動線。

何明然指出，暑假期間旅遊人潮多，是休息站營運旺季，交通部、雲林縣政府等單位將於本月在休息站舉辦鰻魚節、小農市集等活動，9月還有雲林偶戲節相關活動，歡迎全台各地民眾來口湖休息站停駐休憩，品嘗購買雲林豐富的農漁特產，感受在地的人文風情。