「雲高慈愛會」19日到古坑鄉捐善款121萬元，雲林縣長張麗（左二）親自致謝，左一是輔導理事長羅榮府，右一是現任會長余金龍，右二是受贈代表東和村村長鐘良智。（周麗蘭攝）

每一分善款來之不易，聚沙也能成塔，來自高雄的「雲高慈愛會」成立20年來每年集資回母縣雲林捐款，完成巡迴20鄉鎮市發放清寒助學金，去年開始以鄉鎮市為單位，捐贈中低收入戶救助金每戶3000元，19日再捐給古坑鄉405戶低收、中低收入戶，總計捐出121萬5000元。

雲高慈愛會創會理事長蘇萬基是雲林口湖人，幼年家境貧困，在高雄打拚出一番事業後於2004年創立該會，帶領旅居高雄的雲林鄉親每年捐款幫助母縣的貧困家庭及學生。

現任會長余金龍表示，該會能持續不斷捐輸是因為有強大的理監事團隊，每人捐一點錢，累積起來就能做一件大的慈善，以現任輔導理事長羅榮府為例，他賣豆菜麵、豬血湯賺微薄5元、10元，一聽到需捐款就拿出20萬、30萬元。

他哽咽說，他原本沒有信心接棒，但看到羅「不斷地舀、舀、舀」都能做愛心，20萬元估計要舀2萬碗，他深深被打動與激勵。

雲高慈愛會回母縣發放清寒獎學金，全縣20鄉鎮市已發完一輪，去年起開始針對低收入戶發放救助金，19日回到古坑鄉發放405戶中低收入戶的救助金，總計121萬元5000元，該會2009年、2011年都曾在古坑濟助過鄉親。

雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如19日均出面致謝雲高慈愛會，張麗善表示，雲高慈愛會發揮關懷社會的精神與責任，公私部門一起合作就能創造安心無虞的社會安全防護網，邀請更多同鄉會夥伴幫忙守護獨居的弱勢長者，讓雲林充滿溫暖關懷，成為幸福有愛的縣市。

2018年雲高慈愛會慈捐助北港鎮清寒獎學金，國小3000元、國中4000元、高中職5000元以及中低收入戶急難救助金每戶6000元，共102萬元。2019年捐助斗南鎮176名清寒學生，支出130萬元。

2020年再捐助虎尾鎮、土庫鎮387名清寒學生共232萬元； 2021年捐助斗六市、西螺鎮445名清寒學生共267萬元助學金；去年（2022年）捐助口湖鄉、大埤鄉的中低收入戶。19日再捐助古坑鄉的405戶低收、中低收入戶，每戶3000元救助金，總計121萬5000元。

縣府社會處統計，全縣有24萬5823戶，低收入戶是5863戶、1萬1360人；中低收入戶是1913戶 、5080人。