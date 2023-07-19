文化局計劃，翻新的老舊建物，外觀會裝置公共藝術造型，預計年底規劃做新創青年藝術藝廊，讓老屋年輕、活化。（王志偉攝）

花蓮市鬧區一棟近50年老舊公有建物，被文化局用0206捐款修繕建物，遭審計部花蓮縣審計室質疑缺乏適正合理性，花蓮縣議員魏嘉賢認為，這棟老建物在震災前後都非法定文化資產，也無災損提報列管紀錄，卻能動支善款補助，讓人起疑；文化局長吳勁毅回應，比照台南地震善款做法，除匡列賑災款項對象外，委員會有決定權，若有剩款可依防災法復原公共建物。

審計部花蓮縣審計室上週到花蓮縣議會，針對縣府111年度預算進行審定報告，提出預算執行缺失，其中有關縣府運用0206震災捐款修繕公有建物復興街55號案提出缺失與正當性，此案引起議員關切和不滿，紛紛要求縣府必須確實檢討改進。

魏嘉賢指出，依據審計室所提，災害防救法36條、45條與內政部消防署相關函釋等規定，捐款運用規範須與災民救助直接有關等項，以符合善款用作「災後復原重建」的原則。復興街老建物在2018年0206震災前後皆非法定文化資產，也無災損提報列管危樓紀錄，卻於震災後3年申請建物因受0206災損復原補助。

魏嘉賢表示，該棟建齡超過45年長期處於閒置，2021年才因修繕申請建併拆執照及補領使用執照的紀錄，這表示過去45年間該建築都未曾有過合於建築法的修繕紀錄，0206發生也未曾有過災損提報危樓列管紀錄，文化局申請捐款支應修繕的確具有疑義，也關係到捐款人與人民對於政府信任度的問題。

面對議員質疑，文化局長吳勁毅說，0206委員會開到19次後全部結束，轉成立花蓮縣重大災害民間。賑災捐款專戶管理運用委員會，在第17次會議紀錄中討論，有關災民救助重建的所有計畫都已經確認，金額都已匡列，剩下的經費，可比照台南賑災款項做法，用於處理公共建設的空間。

他說，消防署給台南市議會的函示，只要善款人沒有指定用途，可依「災害防救法」第37條第12項用在公共建設復原重建，因此文化局提案申請685萬元修繕經費修繕復興街55號舊警察宿舍。

吳勁毅說，這棟老建物於2018年撥由文化局負責，因無人居住，所以也不會在0206的時候有人提出有關結構鑑定，但他多次查看，房子樑柱結構全都有問題，顯然與地震有關，當時文化局也有反映，無法回朔證明是哪一地震主因。

他說，文化局已計劃，建物外會裝置公共藝術造型，因空間只有約10多坪，文化局預計年底規劃做新創青年藝術藝廊，讓老屋年輕、活化。