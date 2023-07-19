每個人面對困境的態度都不同，有些人遇到無法解決的問題，會選擇放棄或逃避，但有的人則是不輕易向命運低頭。《搜狐網》近日分享3個性格獨立的星座，他們做事有主見，碰到問題不會閃躲，而是正面迎戰，通常都有一番成就。

▎水瓶座

水瓶座崇尚自由，喜歡探索新知，為了能做出更多嘗試，他們會努力學習，積累淵博的知識，無論遇到什麼事情，能夠迅速分析出其中的規律，並形成自己獨到的見解，不會輕易向命運低頭，在職場上總能做出傲人的成績，獲得同事與主管的賞識。

▎射手座

射手座思想非常開放，總是讓人捉摸不定，卻有著超強的行動力，這是他們獨特的生活方式，認為只要堅持目標，並且努力實踐，總有一天能實現夢想，就算遇到困境也會想辦法解決，抱持「人定勝天」的信念，人生過得很充實，活出生命的意義。

▎雙子座

雙子座考慮問題很周到，善於全方位的思考，遇到事情時，認為找別人幫忙，不如自己動手解決，所以給人獨立又有主見的印象，不過有些優柔寡斷，做抉擇容易陷入天人交戰的狀況，雖然兩者都是穩妥的選擇，猶豫久了無傷大雅，但有時可能因此喪失往上爬的機會。