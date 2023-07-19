「潮州好好玩」遊程秒殺，遊客敲碗奏效，屏縣府增開名額。(屏縣府提供)

屏東縣政府整合夏日主題活動與熱門觀光景點，加碼推出期間限定「2023夏日狂歡祭-潮州好好玩」郵輪巴士路線，消息一出名額秒殺完售！在民眾熱烈詢問後，縣府決定加碼增開班次，於7月23日至9月10日期間，每周日加碼增開共計8梯次，每梯次限量40位名額，1人只要699元。

屏縣府交通旅遊處表示，此次郵輪巴士路線行程豐富，8個梯次、320個名額於7月17日額滿後，接到不少民眾反映希望再加碼，縣府立即開會討論，決定再加碼320個名額。

活動從上午9點至下午5點，起點由「潮州轉運站」集合上車，並增加「林後四林平地森林園區」接駁點位，讓民眾彈性選擇上車地點；再結合來義鄉「二峰圳」景點，並邀請在地專業導覽解說人員，敘述日本工程師鳥居信平，如何完成巨大工程地下集水廊道，將隱身地下清澈的伏流水變成當地民生及灌溉用水，讓屏東農田在枯水期也不會缺水灌溉。

接著前往「屏東可可巧克力園區」，安排體驗可可DIY活動，午餐特別規畫在地風味餐及特色飲品，包含客家小炒、萬巒滷豬腳及客家鹹魚肉餅等。

下午安排「潮州鐵道園區」，全台首座火車維修兼具休閒觀光機廠，見證百年鐵道歷史文物，最後抵達「林後四林平地森林園區」，盡情享受今年暑假限定的「2023夏日狂歡祭」活動，也感受屏東多1度的熱情。