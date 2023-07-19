國民法官審理首案！新北市63歲季姓婦人因不堪范姓丈夫長期家暴，持刀弒夫，被依殺人罪起訴，新北地院今進行交互詰問程序，辯方要求傳喚季女姊姊和承辦社工，其中季女姊姊陳述時，談到范男過往對妹妹的家暴行為，一時氣憤，中途休息，而旁聽的季女親友則在休庭時痛罵范男，同時大喊「狗屁家暴令」，聲稱家暴令無法保護被害者，但其行為隨後被律師制止。

新北市63歲季姓婦人因不堪范姓丈夫長期家暴，去年11月30日因被酒醉范男辱罵，一時失控持菜刀猛刺范男頸部及胸口，導致范男身亡，季婦犯後報警自首，被依殺人罪起訴，成為國民法官審理案件。

季女姊姊表示，季女在案發前一個月左右，時常跑到她的住處，且常常只穿睡衣和拖鞋，全身有傷，每次回來都是哭訴被范男打，而范男有次還跟著季女到她家，不斷喊開門，把她跟季女嚇壞了，當時她有報警，趁機逃離。

季女姊姊直言，怎麼可能讓魔鬼進來家裡，她聽到范男名字都快嚇死了，由於范男當時已跑到她家，她也叫季女不能再來她家，這是季女唯一的生路，卻也遭范男給阻斷了。當季女姊姊陳述范男是魔鬼時，旁聽的親友也拍手附和，但季女姊姊後續情緒激動，難以陳述，中間休庭時，季女親友又大喊到「落實家暴法」，並炮轟「狗屁家暴令」無法保護被害者。

隨後開庭時，國民法官5號也詢問「是否聽聞妹妹有資金缺口」、「妹妹是否有拿房子貸款」，季女姊姊說，季女只有用退休金買股票，至於房子貸款部分，因季女和范男居住的房子有漏水，因此她才提出要貸款，但後續也沒有貸款成功，並強調，范男都不給季女任何錢，也不讓季女去上班，連退休金都要全額控制，季女連出車禍賠錢都不敢跟范男要，而是跟她借款。

另外，彭姓社工做證時稱，季女2015、2016年都有多筆家暴紀錄，范男酒後懷疑季女外遇，有徒手施暴、掐脖的行為，她去年7月接手該案後，雖未與范男接觸，但發現季女身體仍有瘀青，有致命危險，因此評估危機程度高。

彭女表示，彭女2018年有獲保護令，但多次被范男要求撤銷，范男甚至出言恐嚇「妳就死定、好看了」，因此當她去年提議申請保護令時，季女害怕生命被威脅，才拒絕申請，而季女也向她反應，酒後的范男看不出來是她的先生。

檢方後續詢問彭女，受暴成人通常會要求哪些庇護，彭女回應，緊急庇護、申請保護令和協助子女安置，檢方追問緊急庇護申請門檻高嗎？彭女表示，通常是個案意願，其餘門檻不高，不過，當檢方詢問，「輔導的個案中，反擊殺死施暴者的有幾位」，彭女則表示「我不想回答」。

針對緊急庇護狀況，授命法官後續也詢問緊急庇護拒絕案例有多少，彭女表示，拒絕的案例有半數以上，因為地點偏遠、疫情考量，還有庇護空間有時間、設施管制規定，因此與多數人想像不同。