印度北部地區連日暴雨引發毀滅性洪災，湍流湧向知名古蹟泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），極為罕見。專家警告，隨著氣候危機帶來益發極端的天氣，這類情節未來恐經常上演。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，流傳在社群媒體的影像和照片顯示，亞穆納河（Yamuna River）氾濫溢出的洪水今天湧向這座歷史遺跡和和主要觀光景點的外牆，泰姬瑪哈陵後方一座花園也被水淹沒。

不過，負責維護這處遺址的印度考古研究所（Archaeological Survey of India, ASI）表示，印度地標泰姬瑪哈陵目前並未受到洪水威脅。

印度知名古蹟泰姬瑪哈陵附近河川水位因連日豪雨暴漲。

專家表示，洪水湧至泰姬瑪哈陵建築群外牆的情況相當罕見。這座17世紀的宏偉建築坐落在印度北方省（Uttar Pradesh）阿格拉市（Agra）附近，是蒙兀兒（Mughal）帝國第5代皇帝沙賈汗（Shah Jahan）為紀念因難產而死的愛妻所建陵園，每年吸引數以百萬計遊客前來參觀。

儘管印度在6月至9月的雨季期間經常發生洪水，但專家表示，氣候變遷正在加劇洪患的發生頻率和嚴重程度。

當局上週表示，恆河支流亞穆納河已達到有紀錄以來最高水位，促使民眾大規模撤離，北部各省通報已有數十人死於這場嚴重洪災。

官員說，截至本月13日，亞穆納河水位已升至208.57公尺。

根據聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC），印度是全球人口最多的國家，也是受氣候危機影響最嚴重的國家之一，全國14億人口恐受衝擊。

印度當局稱，持續降下豪雨加上水壩洩洪，包括阿格拉市在內等北部部分地區未來幾週發生洪患風險仍高。