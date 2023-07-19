桃園市楊梅區公所於和平森林公園興建上田市民活動中心，去年9月完工，目前正陸續補足內部設備，預計9月啟用。（楊梅區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅上田地區過去公共集會場域不足，楊梅區公所於和平森林公園興建上田市民活動中心，工程去年9月完工，但因內部設備未到位，尚未取得使用執照，公所向民政局申請經費補足，預計今年9月啟用。

上田市民活動中心完工但尚未啟用，民眾目前僅能在舊的活動中心活動，地方皆盼新落成的活動中心盡快開館。市議員李家興表示，此工程去年9月8日完工，但因現場空間大，空調設備不足，近日邀集民政局、工務局、區公所等單位會勘，爭取到空調設備和預算，將由民政局提供安裝，另取得使照後進行運轉測試，楊梅轄內類似狀況的市民活動中心還有青山與四維，盼盡快啟用，提供鄉親舒適活動場所。

楊梅區公所工務課長羅文驤說明，上田市民活動中心於2020年9月開工，建物總經費2950萬元，規畫地上1層、南北2棟建築物，總樓地板面積約230坪，活動中心內設置里辦公室、多功能室與關懷據點等，可辦理各類型活動及集會空間，今年3月完成驗收。

羅文驤表示，當初興建僅有建物本體、消防設備、廁所、門窗等，後續向民政局申請經費辦理小額採購，包括廚具、空調、舞台、廣播及監視器等必要設備，4月起陸續採購，另由於太陽照射環繞建物的玻璃，內部溫度高，公所也會貼上隔熱紙，最後追加經費至3300萬元，預計9月底前安裝完畢並開館啟用。

羅文驤說，一般市民活動中心工程若剛開始經費規模有限，完工後便會再向民政局申請經費採購安裝。此外，青山市民活動中心已於今年4月竣工，預計8月底完成驗收並取得使照，同時辦理設備採購，盼於10月開館進駐；四維市民活動中心則在5月竣工，正辦理初驗，預計9月取得使照，讓社會局進駐，同時進行設備採購和OT招商，預計明年1月啟用。