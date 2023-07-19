日本國民AV女優三上悠亞擁有天使臉蛋跟傲人身材，在海內外擄獲大批粉絲，日前有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文貼出1張照片，有名騎士載著三上悠亞的人形立牌在高雄街頭趴趴走，後方民眾覺得太逗趣搶拍下來，並分享至社團，引發眾人討論。

有網友在臉書社團《路上觀察學院》發出1張照片，只見三上悠亞身穿超性感黑色內衣與黑色網襪，在高雄街頭被1名騎士載著走，仔細一看，原來是三上悠亞被製作成人形立牌，上面還印著「福如東海，壽比南山」字樣，由於三上悠亞日前宣布將於今年8月正式引退，在高雄街頭出現騎士載三上悠亞人形立牌的場景特別引發關注。

該名男騎士還原當天狀況，原來他是要去參加朋友的生日派對，得知壽星是三上悠亞的粉絲，為了製造驚喜，特別製作這塊人形立牌準備送給對方。而大家約在錢櫃唱歌喝酒，他想省計程車錢，選擇租借共享機車，沒想到卻被路人拍下，他直呼「好丟臉喔！」，他還拜託網友千萬別Po出他正臉「不然回家就要跪算盤了！」

網友看了紛紛開玩笑留言，「高雄老司機真狂」、「原來是老司機慶生的部分啊～迫不及待趕回家XD」、「好想坐後座」、「很懂騎WeMo才不會被老婆發現載小三」、「車主是想抽WeMo日本來回機票去日本找三上悠亞吧」，甚至還引出WeMo官方粉專小編也前來留言「討厭啦＞／／／／／／／／／／／／／／＜哪台WeMo小車這麼幸福？？？？」。