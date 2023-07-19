MLB推薦賽事 : 7/22(六) 08:05，洛杉磯道奇@德州遊騎兵

過去10年9度拿下國聯西區王座的洛杉磯道奇，本季開季成績浮浮沉沉，近期連續贏下三個系列賽後，終於站上國聯西區榜首。本週末道奇將作客德州遊騎兵，暫居美聯西區榜首的遊騎兵打線完整，是聯盟最會得分的球隊，而道奇以弗里曼(Freddie Freeman)為首的中心打線也深具威脅性，兩支強打部隊狹路相逢，整個系列賽預計都會呈現砲火四射的局面。

遊騎兵本季團隊全壘打數128支僅排名聯盟第6，但遊騎兵本季得點圈打擊率0.301高居聯盟之冠，出色的得分效率要歸功於整齊的打線，遊騎兵先發打線有8人攻擊指數突破8成，常駐第9棒的塔瓦雷斯(Leody Taveras)都有打擊率0.291、10轟的穩定表現。打線棒棒開花的情況下，對方投手絲毫沒有閃躲的空間，火力穩定的遊騎兵自開季就坐穩美聯西區龍頭，本季有望結束過去美聯西區冠軍長期被休士頓太空人壟斷的情況。

道奇本季主要取分方式是仰賴大量的長程砲火，本季團隊全壘打數151支聯盟第二，孟西(Max Muncy)、貝茲(Mookie Betts)及馬丁尼茲(J.D. Martinez)全壘打數都已突破20轟。但後段棒次是道奇的罩門，7到9棒本季平均攻擊指數僅有0.659，形成嚴重的打擊斷層。另一方面，道奇近年雖然不斷有出色的新秀投手嶄露頭角，但打者養成卻是差強人意，原本被球團冀望站穩中外野的新人奧特曼(James Outman)，空有長打能力但本壘板紀律不佳，本季已經吞下106次三振，無法提供球隊穩定的火力。

系列賽首戰雙方先發投手預計是遊騎兵的希尼(Andrew Heaney)對上道奇的岡索林(Tony Gonsolin)。希尼本季轉戰遊騎兵仍無法擺脫「發球機」的命運，本季平均每9局被敲出1.7發全壘打，近8次先發都投不滿6局，不穩定的投球表現也加深了牛棚負擔。岡索林今年表現開高走低，5月份出賽6場自責分率僅有1.95，但近7場出賽自責分率高達5.75，引以為傲的控球走鐘，近7場的BB/9值飆升至3.5次，表現不盡理想。

遊騎兵與道奇的得分效率都處於聯盟前段班，此戰雙方先發投手近期壓制力都不佳，推測應會走向大亂鬥的打擊戰，推薦投注「大小玩法-總分大」。勝負盤方面，道奇得分能力出色但後段棒次攻擊能力欠佳，難以延續攻勢，而遊騎兵打線攻勢凌厲，前後段棒次攻擊能力落差小，筆者看好打擊串聯度較佳的遊騎兵能在主場守住勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。