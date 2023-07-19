花蓮一名29歲劉姓男子昨深夜不僅對報案者咆哮、恐嚇，甚至踹車造成車輛毀損，更毆打妻子，警方除協助劉妻申請保護令，並依法將劉男移送花蓮地檢署偵辦。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名29歲劉姓男子昨深夜不僅對報案者咆哮、恐嚇，甚至踹車造成車輛毀損，更毆打妻子，警方除協助劉妻申請保護令，並依法將劉男移送花蓮地檢署偵辦。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名29歲劉姓男子昨深夜與妻子、2名孩子坐在一輛停在巷弄內的車輛後座，因不滿遭路過車輛按喇叭，便對汽車駕駛咆哮、恐嚇，甚至踹車造成車輛毀損，員警趕抵現場發現劉妻神色緊張，一臉委屈，一問之下才知道她稍早遭劉男毆打，警方除協助申請保護令，並依法將劉男移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局中華派出所昨深夜10許接獲報案，1名男子行經市區某巷弄時，因遭一部汽車擋住道路遂按喇叭警示，坐在後座的劉男隨即下車並言語恐嚇對方，甚至還用腳踹其車輛造成毀損。

警方趕抵現場後，發現劉男明顯酒醉且持續叫囂，現場女警眼尖發現站在一旁的劉妻明顯神色緊張，疑似遭受不明委屈，便上前關心；劉妻雖不斷說自己沒事，但聲音哽咽且眼匡泛紅，女警認為事情不單純，決定將她與2名孩童先帶回派出所安置。

不過劉男見到警方準備帶妻小離開現場時，竟不斷對員警叫囂「你有什麼問題啦」、「警察又怎樣」，甚至還想強拉孩子離開現場，警方見狀，趕緊對其強勢壓制管束，避免劉妻與小孩遭受傷害。

後經女警不斷詢問、安慰，劉妻才打開心房的坦誠，因丈夫稍早與人發生行車糾紛，上前制止卻反遭毆打成傷，且長期受到對方家暴。警方除協助劉妻申請保護令，另依家庭暴力防治法、毀損及恐嚇罪嫌，將劉男移送花蓮地檢署偵辦。

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