《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）例行賽於本週一（7/17）結束，晉級季後賽的10支隊伍出爐，包括BLG戰隊、JDG戰隊、LNG戰隊、TES戰隊、OMG戰隊、WBG戰隊、皇族RNG、EDG戰隊、WE戰隊以及NIP戰隊（依戰績排名由高至低排序）。季後賽安排自本週四（7/20）起開打，賽制也從例行賽的BO3（3局2勝制）改為BO5（5局3勝制）。季後賽第1輪的2場比賽，分別由EDG對上WE、RNG對上NIP，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

7/20（四）17:00，WE戰隊 @ EDG戰隊，推薦：不讓分「EDG戰隊」勝

先說WE，例行賽戰績7勝9敗，勝率44%，戰績排名第9。例行賽最後2週的賽程在對上BLG、FPX、JDG、RNG等隊伍吞下4連敗，若不是對RA和WBG的比賽拿下勝利，WE的連敗紀錄恐怕會再增加。不過，由於例行賽前半段的賽程累積了不少的勝場數，因此後半段輸多勝少的表現，尚不致於影響WE的晉級之路。數據方面，WE戰損比（Kill to Death ratio）1.07，平均每局12.4個擊殺、11.6個死亡，在聯賽17支隊伍中的表現排名第7。再說EDG，例行賽戰績8勝8敗，勝率50%，戰績排名第8。EDG下路Uzi重返賽場的表現可謂漸入佳境，在LPL高強度的比賽中累計獲得8次單局MVP的紀錄，證明Uzi是寶刀未老。不過，在EDG的收官戰中，中路FoFo遭臨時換將，改由Fisher上陣，結果被WBG直落2結束比賽，讓人質疑教練組的調度是否合理。數據方面，EDG戰損比0.91，平均每局12.8個擊殺、14.0個死亡，排名第9。本場比賽，雖然數據面WE的表現略優於EDG，但考慮到雙方前次交手（7/1）EDG就曾以2：1拿下勝利，加上WE在例行賽後半段的狀態不佳，因此看好EDG能拿下勝利，晉級至下一輪賽事。

7/21（五）17:00，NIP戰隊 @ 皇族RNG，推薦：不讓分「皇族RNG」勝

先說NIP，例行賽戰績7勝9敗，勝率44%，戰績排名第10（由於NIP的淨勝局數為－6，小於WE的－1，因此排名在WE之後）。本賽季NIP的表現算是四平八穩，隊伍能順利晉級季後賽，經驗豐富的打野選手shad0w可謂功勞不少。數據方面，NIP戰損比0.84，平均每局10.9個擊殺、12.9個死亡，排名第12。再說RNG，例行賽戰績8勝8敗，勝率50%，戰績排名第7（由於RNG的淨勝局數為＋4，大於EDG的－1，因此排名在EDG之前）。本賽季RNG的表現算是優於預期，陣中兩名新人LP和Tangyuan在夏季賽進步飛速，比賽中也常能看到兩人在對抗LPL頂級選手時仍不落下風的傑出操作。數據方面，RNG戰損比1.08，平均每局14.1個擊殺、13.0個死亡，排名第6，優於NIP。本場比賽，相較於NIP，RNG的新人組合已具有相當強的傷害輸出能力，且兩位選手仍在進步，預期RNG的表現在季後賽將會更好，因此看好RNG能拿下勝利，晉級至下一輪賽事。