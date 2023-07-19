美式賣場好市多時常會推出優惠活動，吸引不少會員到場搶購，不過日前有人抱怨，在特價期間買了某款知名的康普茶，回家比對才發現，特價品和原價品的內容量有落差，就連喝起來的味道也不一樣，懷疑廠商悄悄改變製作流程。對此，有知情網友直說「想太多」，不會有廠商因為一次的特價活動而賭上商譽。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文抱怨，日前好市多某知名品牌的康普茶在特價，他買了一箱回家冰到冰箱時，發現特價品的內容量似乎比較少，且喝起來的味道似乎也比較淡，「外包裝說明沒改，內容物好像偷偷地…」懷疑廠商偷工減料。

從原PO分享的照片可見，兩罐相同品牌的康普茶擺在一起，右方的茶飲內容量明顯較多，大約高於左方茶飲有一個指節寬。而其他會員看到照片後，直說：「真的假的！我今天第一次買，也是特價的」、「我信，人比儀器還敏感」、「一分錢一分貨，做過這種行業的都知道這個眉角」。

不過，也有人貼出自己購買的特價品和原價品對比圖，表示內容量完全沒有差別。對於原PO的質疑，有知情人說，「想太多，不會有廠商拿石頭砸自己的腳」，認為好市多特價活動頂多10天，不會有廠商刻意為此開一條生產線，賭上商譽只為了貪圖一點點的原料費，「正常人看到應該都只是覺得買到瑕疵品，會像你想那麼深也不容易」。