國際技能組織（WorldSkills International，WSI）今年7月中旬率各國代表參訪台北市南港高工，了解課程設計、如何培育學生技能、培訓國手，及落實產業實務接軌。

WSI曾在2019年3月首次訪台，今年7月15日再度訪台，由勞動部勞動力發展署安排WSI會長及理事會成員、美國、英國、法國、澳洲、日本、韓國等代表一行32人，參訪南港高工，全程由勞動部許銘春部長陪同。

南港高工表示，由於本校長期培育冷凍空調職類選手，也是第53屆全國技能競賽鑄造職類競賽場，參訪團特別參觀冷凍空調國手培訓基地與全國技能競賽鑄造職類競賽場地。

許銘春表示，台灣在近年國際技能競賽獲得優異成績，像是去年國際技能競賽勇奪6金、13銀、6銅、17優勝，獲得第3名，表現為近10年最佳。南港高工冷凍空調職類選手更是國際技能競賽的常勝軍。

冷凍空調職類競賽裁判長林謙育提到，南港高工冷凍空調培訓基地是由產官學共同組成，包含材料、設備及師資的支援，培訓範疇涵蓋冷凍冷藏機組和空調機組之冷媒系統及電路系統的組裝、全系統試車調整及故障診斷及排除。

南港高工校長劉美慧補充，學校培育許多技優國手，除冷凍空調培訓基地之外，還有自動化技術教學中心、電動車技術教學中心、節能技術教學中心，近年在北市教育局挹注下，已鏈結企業機具與設備，讓學生了解並精進產業專業技術，學校樂見技職辦學的成果引領發光。