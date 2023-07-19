台灣機器人產學聯盟獲上銀、大銀、健椿、虎門科技及新代科技等10家企業贊助，提供機器手臂、工業電腦、主軸半成品、雲端運算系統及線材等24項產品，19日舉行年度交流會，透過媒合交由適合的高中職及大專院校學生使用，落實產學合作。

台灣智慧自動化暨機器人協會為促進台灣機器人產業發展。在疫情期間，2020年邀集上銀等17家企業、49所高中職及大專校院，共同成立「台灣機器人產學聯盟」。目前聯盟成員已有115家包含學界75家以及企業界40家加入聯盟，聯盟主要任務是整合產、官、學力量，共同推動人才培育、機器人與自動化工程師證照考試、產學合作、企業參訪、人才媒合與跨界合作等。

台灣機器人產學聯盟19日舉辦年度交流盛會，今年主題為「環保再利用」，由上銀、大銀微系統、放伴智能、昕鈺、虎門科技、健椿、超恩、新代科技、新呈工業及攝陽等10家企業贊助。台灣機器人產學聯盟宣布，今年募集價值近200萬元教學設備，涵蓋SCARA機器手臂、工業電腦、主軸半成品、刀具、馬達、軸承、I/O模組、雲端運算系統、教導實習機與各式線材等24項產品。

台灣機器人產學聯盟表示，因應ESG興起、庫存成本提高，聯盟邀請企業廠商捐贈材料、設等，讓不必要的庫存重生為教具，不但可以降低庫存成本，也可兼顧環保永續及人才培育，將效益最大化，今年交流會以「環保再利用」捐贈媒合為主軸，企業現場擺攤，請學界尋寶找資源。

智慧自動化與機器人協會理事長絲國一致詞表示，台灣機器人產學聯盟於2020年正式啟動迄今，邁入第四年，智動協會期盼可以透過這個平台，創造產、學更緊密的連結並經由這樣的交流互幫互助，激盪出更多的火花，為智慧製造與機器人產業注入新活力，實現『產學攜手．共創未來』。

絲國一指出，今年謝謝十家企業提供產品外，特別分享今年機器人教育推廣上有一個重要里程碑，教育部工科技藝競賽—「機器手臂技術」第29職種新增成功。機器手臂技術是跨科整合的課程，面對高齡化與少子化，機械設備搭配機器手臂來協助生產製造，已是大勢所趨，今年5月在總召鄭慶民的號召與聯盟的運作下，順利新增成功，11月將在嘉義高工舉行第一次競賽，對機器人教育向下札根普及到高職端，很令人期待，也鼓勵高職端的聯盟成員要踴躍報名參賽。

智動協會常務理事上銀科技總經理蔡惠卿代表捐贈企業致詞指出，上銀機器手臂，在研發製造屬於後進者，某些功能或許還有進步空間，但上銀是台灣的廠商，代表台灣有實力研發製造機器手臂，上銀機器手臂有線上模擬軟體完全免費，在學校在教育推廣絕對是CP值最高的首選，而且上銀全球營運總部就在台灣，若有問題回饋反應一定會比其他國外品牌快速。

蔡惠卿指出，112學年度，上銀科技除免費借用機器手臂與電動夾爪到工科賽的競賽現場，也願意提供比賽前三名技優隊伍的參賽學校各送一台機器手臂，前提是必須下個年度會使用上銀手臂參賽者，第四名隊伍送電動夾爪一台，鼓勵高職端聯盟成員使用上銀機器手臂參加競賽。