中華航空7月18日開闢台北－布拉格航線，首航班降落後獲得布拉格瓦茨拉夫．哈維爾國際機場盛大歡迎，華航表示在歐洲有6大黃金航點，布拉格航線訂位已經滿到8月，礙於飛機數量不足，歐洲航點會先採增班，拓點部分則考慮復飛美國西雅圖。

華航董事長謝世謙說，布拉格是一個非常有名的城市，捷克不管是在工業或旅遊方面，在歐洲都很有名，直飛開航後，在沒有刻意的促銷下，客人訂位已滿到8月，顯見市場潛力，每周2班應該是不太夠的，但目前因運能還不足，要等到後續新機引進才會增班。商務客群方面，台灣有很多廠商在捷克投資，且捷克工業發達，還有汽車銷到台灣，訂位數據顯示，商務客潛力非常大。

華航在歐洲已有荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬等航點，而捷克布拉格開航後，可進一步為旅客省下4至5小時的轉機時間。布拉格機場今日舉辦慶祝儀式，以傳統灑水儀式迎接CI067首航班機，同時見證布拉格－台北CI068班機首航。

華航總經理高星潢表示，開闢布拉格航線不只象徵著台灣與捷克的友誼，還可促進雙方商務經貿往來及旅遊發展更加密切，另看好日本、韓國及越南等轉機市場，吸引亞洲旅客經台灣中轉往返捷克。接下來歐洲市場的布局，華航因飛機數量不夠，將先讓航班更密集，拓點則考慮復飛多年前已停掉的西雅圖。

據捷克官方統計，2019年約有10萬名台灣旅客造訪捷克。高星潢指出，歡迎捷克的旅客來台灣旅遊，體驗台灣多元文化及美麗風光。

華航的台北－布拉格航線初期每周營運2個班次，除提供台捷兩地便利的空中服務外，也能吸引鄰近城市德國紐倫堡及德勒斯登等旅運需求，搭配台北－維也納每周4至5個班次，提供維也納、布拉格雙點進出的便捷選擇，最多將達每日1班，方便旅客安排行程。