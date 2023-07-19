2023 TSR全國機車錦標賽第4站賽事精彩可期。（ELEVEN SPORTS提供／陳筱琳台北傳真）

由TSR台灣騎士精神發展運動協會主辦的TSR全國機車錦標賽，今年賽季共舉辦5站爭先賽、1站耐久賽，第4站賽事將在本周日（23日）於彰化溪湖K1賽車場進行，繼中華職棒啦啦隊樂天女孩及統一獅Uni-Girls到場表演助陣後，大會再邀請全台「最性感啦啦隊」Formosa Sexy前進 賽道，帶來最HOT的舞蹈表演替選手應援。

TSR全國機車錦標賽第4站賽事，車迷朋友期待已久的「速可達王者」黃晧復出，他在2023賽季前不幸摔傷腳踝，經過了大約半年休養，終於在本站回歸賽道，去年黃晧在SUPER C組中創下了全勝紀錄，今年復出後他將面對SUPER C組霸主詹博堯挑戰，比賽場地彰化溪湖K1賽車場以直線較多且速度較快聞名，改裝性能較好的車輛在直線速度上具有優勢，速度更快的車輛需要選手們更細膩的操控技巧，才能充分發揮車輛的實力，也是車廠之間的對決。

至於EVS 10.0電動車賽事，林柏丞、鄭力升、王聖欽等人所組成的gogoro廠隊，在團隊合作戰術中取得兩回合冠軍，本站又迎來黃晧傷後復出好消息，戰力又將更上一層樓。在125 D組的網紅選手鄒小捷以及賴鴻麟則又要再次對決，上1站鄒小捷拿到亞軍後，想挑戰前3站連續奪冠的朱晨維，難度也不小。

TSR全國機車錦標賽比賽精采，場邊活動的熱鬧也不遑多讓，繼中華職棒啦啦隊樂天女孩及統一獅Uni-Girls到場表演助陣後，本周日將再次引爆彰化溪湖K1賽車場，邀請職籃P.league+夢想家啦啦隊Formosa Sexy的成員小雞、虔虔、莎莎、璿璇擔任表演嘉賓，有全台「最性感啦啦隊」稱號的Formosa Sexy將帶來最HOT的舞蹈表演替選手應援，賽事當天下午1點起有線電視ELEVEN體育一台、MOD21１台、DAZN.com（官網/OTT）以及TSR協辦單位Reveno motosport YouTube頻道提供現場直播。