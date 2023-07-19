副總統賴清德八月出訪巴拉圭，並過境美國；本報報導，「傳賴清德爭取過境華府 美未點頭」。提及賴副總統有委派競總人員前往美國爭取過境華府一事。

總統府發言人林聿禪指出，我國總統、副總統出訪過境美國行之有年，雙方也在高度互信並且緊密溝通的情形下，就相關的安排進行洽商中，依照慣例，相關安排完成後，總統府及外交部也會有正式的對外說明。她說，並無所謂副總統請競總人員前往「爭取」過境華府此事。

唯此新聞本報確實掌握消息來源，並有向相關人士進行查證，並非憑空杜撰。