曾幫前衛福部長陳時中操刀台北市長選戰的藝人「焦糖」陳嘉行，18日在臉書發長文為民進黨大選獻策，指出政治人物要做的功課就是找抖音網紅合作，讓年輕人認識、認得民進黨主席兼總統參選人賴清德。對此，媒體人黃揚明則指出，有個抖音名稱「挺賴義勇軍」的帳號，會把賴的官方短影音搬運到抖音上播放，不知是真的挺賴？還是反串？或是務實的表面反中、實際挺抖音？網友則直酸「改天在小紅書看到也不意外」。

「焦糖建議賴要跟抖音網紅合作，其實前一陣子我就收到訊息。」黃揚明今(19日)在臉書發文附圖提到，有個抖音名稱「挺賴義勇軍」的帳號，會把賴的官方短影音搬運到抖音上播放（截圖時間是7月初）。他表示：「不知是真的挺賴？還是反串？或是務實的表面反中、實際挺抖音？」

網友表示「認知作戰」、「抖音一響，民進黨白養！」、「口嫌體正直」、「賴清德也不用那麼累，有沒有做啥，民調都一樣」、「雙標黨日常」、「主子奴才冷氣房，盤子庶民曬太陽」、「嘴巴很仇中，心裡很誠實。為了選票，繼續lie下去」、「改天在小紅書看到也不意外」。