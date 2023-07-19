有些人並不像表面上看起來那麼好相處。大陸運勢專欄「星座上上簽」分享，水瓶座、射手座和巨蟹座雖然外表看起來隨和、好相處，但內心深處與人充滿距離感，想要走入他們的內心，讓他們為你敞開心扉，並不是一件容易的事情。

▎水瓶座

水瓶座雖然外表可能表現得很和藹可親，實際上和人交往時始終保有難以打破的距離感，因為他們很需要個人空間，所以就算和對方關係再親密，也會有獨自躲在自己的小世界的時間，相處中也會不時流露出冷漠，因此沒有安全感或心思較細膩的人較不適合和水瓶座相處。

▎射手座

射手座個性開朗，好像跟誰都可以打成一片，但身邊又好像沒有真正走得近的朋友，加上他們很難一直維持熱情，當射手座對一個人感興趣時，就會不斷去找對方，然而熱情過去了，他們就會不見蹤影，根本聯絡不到人。

▎巨蟹座

巨蟹座的長相和氣質都散發出柔和，因此讓人很想和他們親近，但如果深入了解就會發現，巨蟹座對於社交充滿恐懼，總是非常謹慎小心，所以想要走入他們的內心並不簡單，就算可以順利搭上話，自然地交流聊天，但也不能保證他們願意向你敞開心扉。