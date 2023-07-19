明年1月台灣即將舉行總統大選，美國在台協會處長孫曉雅今天召開記者會，重申美國期待與台灣選民選出的領袖進行合作，不會在這場大選中選邊站，也反對任何外部勢力對選舉的干預。她也列出四大目標，強調美國及台灣在高科技產業是互補的夥伴，可以為雙邊帶來創新。

孫曉雅今天舉行接任AIT處長後的第三場記者會，她在致詞時表示，我們努力與台灣共同推進理想的願景，亦即開放且具備韌性的印太地區，並且支持台灣有意義的參與國際組織，同時深化美台關係，上述皆與美國的一中政策相一致。

明年一月台灣即將舉行總統大選，受到各界高度矚目與關注，她重申，我們對台灣民主體制及選舉程序有充份的信心，我們支持台灣蓬勃的民主，並且期待與台灣選民在2024年投票選出的任何領袖合作，美國不會在這場大選中選邊站，也反對任何外部勢力對選舉的干預。

孫曉雅表示，美國對台灣的支持堅若磐石，這依循根本原則並且享有跨黨派的支持，同時也符合美國基於台灣關係法三個聯合公報及六項保證的「一中政策」，我們會依循美國的利益與台灣人民的利益，持續深化彼此的往來與連結。我們堅信美國對台灣的支持，有助維持台海的和平與穩定，也有助打造一個更穩定且更具韌性的印太區域。

作為AIT處長，孫曉雅表示，有四大主要目標是她持續聚焦關注的，每一項都符合美國優先目標，包括：支持台灣自我防衛能力，增進全球供應鏈韌性、支持維護以及支持台灣拓展國際空間的努力，深化美台經濟關係與人民之間的關係。

在支持台灣自我防衛能力方面，她說，台海和平穩定符合我們共享的長久利益，這點對印太區域及全球的安全與繁榮至關重要，我們會依循台灣關係法，支持台灣自我防衛能力，也會持續與台灣夥伴在海上執法及人道救援上一起努力。

其次，我們正與台灣合作增進全球供應鏈的韌性，美國及台灣公司在高科技產業方面可以說是互補並且促進彼此經濟成長，也為我們的人民及經濟帶來好處，美國和台灣產業是互補的夥伴，全世界68％的半導體產業在美國設計，在台灣也有許多半導體的晶圓廠，另外在雙向科技方面的合作也能促進現代化的生活，並且為雙邊帶來創新。

她說，另一個重要領域為結合安全與經濟的領域，我們迫切需要一個有效的合作方式，來對抗資安威脅，因此我們必須成為夥伴，共同合作向彼此學習，力求強化此一關鍵領域韌性的最終目標。

第三，我們共同合作創造機會，擴大台灣的國際空間，包括幫助台灣在多邊合作場域分享其專才，台灣有意義的參與聯合國體系與其他國際組織，對我們來說，是個務實的議題。

第四、經濟與人民之間的關係仍是台美關係的基石，這些連結不只深厚且有悠久歷史，美台經濟關係其實更廣泛，不只限於高科技產業。

她說，2022年台灣為美國第九大貿易夥伴，2021年台灣也是美國農產品第六大消費市場，隨著如台積電赴美投資，台灣已成為美國成長第四快的外人投資來源，去年6月1日美台21世紀貿易倡議宣布起跑，進一步深化美台貿易投資關係，接下來美台將繼續開始就授權章節進行協商，期待有更多相關消息。