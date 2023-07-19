據專業研究機構Global Industry Analysts, Inc報告統計，2020年全球顯影劑市場約為49億美元，2021~2027年年複合成長率為CAGR 3.9%，預估2027年全球顯影劑市場規模可達64億美元，MPB-1523奈米氧化鐵MRI顯影劑未來商品化的市場潛在商機相當可觀。

巨生醫表示，除了MPB-1523 MRI顯影劑授權合作外，公司將與該中國上市公司以多國多中心的方式共同合作執行MPB-1523臨床三期試驗，並準備向美國FDA申請多國多中心的三期臨床試驗，同步規畫美國、台灣、中國等地進行收案，藉由與中國上市公司的合作，公司將可望加速新藥MPB-1523的研發，進軍全球顯影劑市場。

巨生醫表示，MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥的臨床一期收案進度順利，目前即將完成第二個劑量組的收案，也申請到經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫－快速審查臨床試驗計畫，同時藉由與美國史丹福大學兩項的合作案，發現奈米微粒技術平台可進一步延伸到細胞治療的領域。

巨生醫進一步表示，目前的研發進度均已如期完成，今年下半年開始，公司營運將專注在下列目標，(1)推動新藥MPB-1523肝癌顯影劑的臨床三期試驗，力拚今年底完成與美國FDA臨床二期試驗結束的諮詢會議(end-of-phase 2 meeting)；(2)與美國FDA討論MPB-1523臨床三期試驗的規畫，預計明年第二季啟動臨床三期試驗；(3)積極進行MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥臨床1期的收案，目標明年第二季完成臨床一期收案；(4)完成細胞治療產品的專利布局與推動臨床1期試驗的申請；(5)為推動臨床試驗，公司規畫將於下半年度辦理現金增用以支應相關臨床試驗的費用。