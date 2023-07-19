前立委蔡正元近日在臉書貼出「與航空母艦同框」的海灘出遊照片，及「美國航母現蹤峇里島」影片，並猜測「似乎在演習什麼項目」，引發討論。事實查核網站「MyGoPen」也查證，美軍航母「雷根號」16日在印尼峇里島進行預定訪問，屬美國與印尼海軍之間的外交活動。

蔡正元16日在臉書貼出與航母同框的照片，17日在YouTube貼出一段美國航母現蹤峇里島的影片，並在臉書發文說「美國航空母艦今天又出現，似乎在海岸附近繞圈子，忽遠忽近在演習什麼項目」。18日晚也貼出「夜視航空母艦」的影片，引發許多討論。

據MyGoPen查證，發布印尼安全與國防公開來源情報的推特帳號「JATOSINT」(@Jatosint)，16日發布推文指出，美國海軍雷根號航母和兩艘「提康德羅加級」巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser），在印尼峇里島努薩杜亞（Nusa Dua）和班諾亞灣海岸（Benoa Bay）附近出沒。

據《美國海軍學會新聞網》(USNI News)17日更新的海軍艦隊位置，雷根號16日正位於峇里島進行預定訪問，並公布14日雷根號艦長卡爾登上校（Daryle Cardone）和印尼海軍的官員在艙內交談的畫面。

《CNN Indonesia》也在18日報導，美軍航母雷根號結束印度洋的例行任務後，停靠在印尼峇里島白努亞港，「安提頓號」（CG-54）和「史摩爾斯號」兩艘巡洋艦隨行；印尼海軍也出動護衛艦KRI Sultan Hasanuddin（366）、KRI Sultan Iskandar Muda（367），印尼軍方發表聲明指出，此次美國軍艦的到來是為了和印尼海軍進行外交活動。

此外，MyGoPen也將蔡正元臉書的照片與街景做比對，查出蔡正元度假的水上樂園，地點就在印尼峇里島的班諾亞灣海岸邊。