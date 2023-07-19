鄭為元指出，衝突當天至醫院開立的驗傷證明，身體也有多處受傷，絕非單向毆打陳女。（鄭為元提供）

車上布條寫著「產權糾紛訴訟中」是為避免不知情民眾，誤入雙方爭議事端。（鄭為元提供）

高雄1名陳姓女子指控，遭到國內知名超跑玩家「將軍」鄭為元家暴性侵，還出言恐嚇要對她及家人不利。對此，鄭為元今（19）日首發聲澄清，陳女所說性侵及家暴情事，皆非事實。他甚至反控是女方劈腿，才導致兩人爆發衝突，還秀出被毆打的「熊貓照」。

陳女向周刊爆料，與將軍交往8年，但不堪對方長年家暴而決定分手，未料卻惹怒將軍，要求歸還8年所贈與的禮物，還揚言對她及家人不利。另外，將軍過戶給她的高雄房子外面，甚至有報廢車掛布條「XXX號X樓（女子住處）有產權糾紛訴訟中，誓死捍衛到底，絕不善罷甘休」，就是要阻擾她賣屋搬家。

對於前女友種種指控，鄭為元今天下午透過聲明指出，陳女所說性侵及家暴情事，皆非事實，交往這幾年從未動手打過她，陳女提供的傷害照片，除5月13日雙方衝突時產生，其他皆非他所造成。

鄭為元更反控，雙方提出分手真正的原因是女方劈腿，且將對象帶回鄭為元購置的住處，連社區住戶都看不下去，女方劈腿事件曝光，兩人因而造成衝突。陳女刻意誤導大眾、模糊焦點，讓他不得不對外澄清說明，並與律師研議，不排除公開所有對話紀錄，以避免大眾誤會。

鄭為元提到，陳女指他分手後索討禮物一事，更是無法接受，該高雄不動產是借名登記於陳女名下，都有對話紀錄可讓大眾公評。陳女欲將該房產私自出售，且低於市場價格，明顯不合常理。他解釋在社區前方放置車輛並綁上布條，是為避免不知情民眾，誤涉雙方房產爭議。

鄭為元強調，此事件已進入司法程序，待宣判結果，一定會向大眾公布，因個人私事造成社會大眾困擾與社會資源的浪費，在此向大眾致歉。