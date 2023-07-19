新竹驚傳槍響！員警派出所內中槍身亡，封鎖現場釐清中。（新埔分局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣新埔分局錦山派出所今（19日）發生員警輕生案，保五總隊支援的33歲黃姓員警，下午4時許陳屍在值班台後方門前，新竹縣消防局人員趕抵現場時，黃員已無生命跡象，身旁疑有配槍，初步判斷無他殺之嫌，新埔分局已封鎖現場調查中。

新埔分局指出，保五總部黃姓員警5月支援錦山派出所，19日擔服下午2至4時的值班勤務，因勤務中心通知派遣案件案件未接收，執勤官致電該所，由退休工友接聽，告知黃員陳屍在值班台後方的後門前，身旁疑有配槍，立即通知關西救護隊前往，救護人員到場時黃員已死亡。

新埔分局指案事發前，黃員正與退休工友在辦公室泡茶聊天，神態自然，發生原因尚待釐清，黃員平時工作狀況單純，對於此起憾事感到相當遺憾與不捨，並全力協助家屬善後，全案已封鎖現場採證，並報請檢察官相驗。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。