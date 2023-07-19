永慶不動產台中向上模範加盟店長陳威綦，加入永慶不動產僅7個月時間，已創造近1,400萬元業績，收入超越在前東家信義房屋工作3年的總和！由餐飲業轉戰房仲業的他，在永慶不動產找到更好的發展，他相信，只要努力就有機會被看見，並期許自己下半年要再創造另一個千萬業績。

家裡經營中式餐廳，耳濡目染下，陳威綦也燒得一手好菜，從國小開始就在店裡幫忙，高中假日、大學只要沒有上課，幾乎都在餐廳裡打轉。僑光科技大學畢業後先去當兵，退伍之後進入兩家知名餐飲品牌服務各半年。陳威綦發現自己很喜歡料理，但更喜歡與人互動，於是決定挑戰能與人有更多接觸的工作。

朋友之中有人擔任汽車銷售業務，母親則是保險員，然而陳威綦被信義房屋「新人保障半年底薪」所吸引，同時想學習不動產買賣資訊，於是一腳跨進房仲業。在信義房屋服務7年半期間，不僅擔任過1年多的店長職，還曾拿下成交王、業績TOP 1、全區票選MVP等多座獎項的肯定。

陳威綦發現，在前東家工作到後期，公司頻繁的調動人員、加上會議過多，不但讓自己難以專注在客戶經營上，也無法跟花時間帶起來的夥伴創造更多火花，即便平均收入還不錯，但最後還是決定離開，與另外3位信義房屋的同事一起創業永慶不動產。

加入永慶房產集團，聯賣制度讓服務遍及全台，只要客戶有需要，都能和各地友店合作成交。(圖片來源：永慶房產集團)

服務客戶將心比心 誠實迎來更多商機

2022年12月永慶不動產台中向上模範加盟店成立，今年上半年還沒結束、陳威綦個人業績就已經突破1,400萬元，成交客戶當中還有在擔任廚師時期就認識的老朋友。他認為，努力跟運氣都很重要，努力能創造更多被發現的機會，像自己早期曾經花時間在台中科博館前站崗、擺放物件資訊的牌子，連續好幾天都站到天黑，進而吸引附近住戶主動詢問賣房事宜，後來順利幫這名客戶連賣了兩間房子。

永慶加盟四品牌的深度聯賣制度，讓陳威綦讚不絕口，過去在信義房屋只能跟同品牌分店合作，若該縣市或區域沒有信義的分店，就無法提供服務，錯失了不少機會。現在永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產分店數多達1千多間，還遍佈全台19個縣市，只要客戶有需要、都有友店可以合作，提升成交機率和速度，最快半天就能成交！

對於永慶房產集團的「誠實房仲精神」，他十分認同也積極落實。近期就曾經手一間委託銷售的物件，其斜對門那一戶曾發生非自然身故，陳威綦團隊將心比心、誠實告知客戶實情。「客戶知道後很感謝我們，儘管房子地點跟價格都很符合他的條件，但和家人審慎考慮後，還是決定放棄。」面對成交破局，陳威綦一點也不覺得可惜，「畢竟房屋買賣金額高達上千萬，房貸一背就是二三十年，房子更承載了一家人一輩子的幸福。讓客戶享有美好的服務體驗，相信未來還是會有機會服務。」

「凡事豈能盡如人意，但求無愧於心」是陳威綦從事房仲的座右銘。目前已經創造千萬業績的他，透過每週固定的籃球、羽球或跑步等運動來紓解工作壓力，面對下半年，他期許自己能累積第二個千萬業績，挑戰「年度兩千萬業績經紀人」，創造個人里程碑。未來，除了帶領團隊共創佳績，也希望過幾年行有餘力，能打造一個可以和朋友一起用餐，也認識更多新朋友的空間。