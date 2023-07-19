嘉義縣東石鰲鼓溼地近日傳出魚群大量暴斃死亡，魚屍多集中在1號、2號、7號和8號賞鳥亭。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鰲鼓溼地近日傳出魚群大量暴斃死亡，還發出陣陣惡臭。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

高蹺鴴等鳥類就在魚屍旁遊走。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣東石鰲鼓溼地近日傳出魚群大量暴斃死亡，還發出陣陣惡臭，經過台糖公司派員清理，已撈除95％魚屍，目睹大量魚屍散布水面的民眾認為死因不單純，嘉義縣野鳥學會推測，近日雖有下雨，但雨下得不多，沒辦法幫溼地這麼大的水體降溫，加上下雨會造成水中含氧量降低，懷疑魚群是被熱死的！

辜姓民眾這兩天到鰲鼓溼地拍鳥，發現1號、2號和7號賞鳥亭有大量魚屍浮水面上，發出惡臭，而高蹺鴴等鳥類就在魚屍旁遊走，加上溼地水位明顯偏低，讓民眾懷疑死因不單純，可能與天氣因素或水質有關。

嘉義縣野鳥學會理事長李灌霖說，最近雖然有下雨，但雨來得不多，沒辦法幫體降溫，加上下雨導致含氧量降低，體質較弱的魚類超難以適應，可能因此被熱死，直指「這是魚的天災」，而經過風吹，魚屍多集中在1號、2號、7號和8號賞鳥亭，其中8號賞鳥亭最多、最集中。

另有鳥會成員表示，一般魚群死亡多半是季節交替或冬天，認為這次魚群大量死亡不尋常，令人匪夷所思，懷疑水質有汙染。