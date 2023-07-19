北半球最近氣溫居高不下，除了歐美，亞洲也熱呼呼。中國大陸新疆吐魯番窪地早已如同超大烤爐，周日（16日）氣溫飆到52.5°C刷新全國紀錄，當地景區火焰山地表測得高溫80°C，反倒成為觀光賣點，大批遊客忍受酷熱與巨型溫度計自拍合影，留下「體驗人生最高溫」的畫面。

路透社引述央報導，吐魯番窪地一處偏遠測站周日以52.5°C再攀中國歷來氣溫新高，打破2015年當地測得50.3°C的紀錄。當天火焰山風景區12公尺高的即時溫度計顯示地表溫度達80°C，吸引許多頭戴寬邊遮陽帽、手持遮陽傘防曬的遊客與溫度計指標自拍合照。

新疆吐魯番窪地每到夏季總是酷熱難當，窪地北緣紅棕色的火焰山吸引遊人欣賞波紋山脊、感受地面不斷散發的炎熱。

北京連日燠熱，居民躲在樹蔭下一邊滑手機一邊搧扇納涼。（美聯社）

央視周三（19日）報導，吐魯番窪地的吐魯番市與多個城鎮，總計31處測站測得攝氏45度高溫，其中5處飆破攝氏50度。

除了西北地區，中國華北也很熱。首都北京至周三為止，今年已有28天氣溫破攝氏35度，刷新全年高溫天數紀錄。