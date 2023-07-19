彰化縣環保局稽查小組暗夜出擊，稽查畜牧場廢水排放狀況。（彰化縣環保局提供／孫英哲彰化傳真）

拜託有點公德心！彰化縣畜牧場熱區附近居民因經常聞到屎尿廢水惡臭，生活品質大受影響，頻頻舉發不肖業者偷排廢水，彰化縣環保局因此排定密集突擊稽查，今年累計到7／18已稽查675次，逮到30家畜牧場涉嫌排畜牧廢水，總計裁罰約241萬元。環保局強調執法絕不手軟，「敢亂排，就開罰！」

以農立縣的彰化不但是農業大縣，也是畜牧大縣，養牛、養豬、養雞、養鴨的戶數都在國內名列前矛，但也因此頻傳畜牧場廢水汙染事件，尤其是住在養牛場、養豬場旁的居民，常抱怨每每入夜後，總有牛、豬糞便尿水惡臭飄散而來，常被瀰漫空氣中的臭屎味薰到想吐，無法入眠，他們對抗無孔不入的惡臭唯一能做的就是不斷檢舉。

彰化縣環保局指出，不少畜牧場鄰近聚落，畜牧業者若未做好廢水處理，自以為神不知鬼不覺趁黑夜或假日偷排，抑或偷挖暗管排放，藏也藏不住的惡臭總會讓惡行曝光，近年來彰化地檢署相當支持查察不法排放廢水，業者違法排放廢水不但會被重罰，還有刑責，這是相當嚴重的事情。

環保局長江培根說，民眾檢舉的案件相當多，經分析，檢舉案以畜牧場密集的熱區最多，該局為達到有效稽查，排定密集的夜間稽查，重點鎖定在查察偷排畜牧糞尿廢水及偷埋暗管繞流違法排放等。

環保局針對畜牧業的突擊稽查廢水行動迄今進行約7個月的時間，已稽查675次，查獲30家畜牧業者涉嫌違法排放廢水，已裁處金額為241萬3614元。

除了使出霹靂手段雷霆式稽查及開罰外，環保局去年起也協助福興鄉15家畜牧業者向環保署提報補助計畫，並於同年11月獲環保署核定總經費2億5640萬元，其中環保署補助款為7119萬元，於福興鄉設置兩處畜牧糞尿集中處理場。

環保局表示，上述兩處畜牧糞尿集中處理場已於今年5月開始進行處理場設施工程設置作業，預計明年底完工，將可有效集中處理5691頭牛隻畜牧糞尿，每日處理1162公噸畜牧廢水。

江培根說，眾所皆知，以往彰化的廢水問題集中在電鍍、水五金等廢水汙染河川及農地，歷經檢警及環保雷厲風行掃蕩後，工廠汙染已大減，近年來廢水汙染主要以畜牧業為主，該局也不分早晚日夜及平日假日都會突擊稽查，盼能遏止偷排廢水的歪風。