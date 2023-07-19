基隆市政府民政處19日下午舉辦七堵區里鄰長座談會，讓里鄰長能夠面對面與基隆市府團隊及市長謝國樑面談。會中里鄰長透露，福一街公園常有醉漢出沒，並棄置酒瓶及垃圾。謝國樑裁示由里辦公處提案申請增設監視系統補助，並加強管理。

民政處19日邀請七堵區瑪東、實踐、堵北等里鄰長與會，鄰長分別提出公車班次改善、垃圾清運點增設、道路標線重新劃設、山區道路排水通暢等亟需協助解決的事項，市長指示由區公所及相關局處協調辦理改善事宜。

有鄰長指出，堵北里民活動中心前的兒童遊戲廣場、福一街公園，常有民眾飲酒後，隨意棄置酒瓶與垃圾，造成環境髒亂，希望市府能協助改善。

謝國樑指出，如遇有相關問題可先向里長反映，由里辦公處提案申請增設監視系統補助，並強調亂丟垃圾是有罰則，希望所有民眾能遵守規定，共同維護優質良好的生活環境。

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