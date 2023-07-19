夏于喬已捐贈100套救助套餐，呼籲大眾一起做愛心。（粘耿豪攝）

夏于喬今（19）日擔任「1919」公益代言人，號召大眾認捐救助套餐。她的前男友吳慷仁日前遭影射把演藝圈當後宮，有女友還劈腿，她尷尬笑回有看到一些新聞，「我沒有仔細去看，不方便發表沒看過的事。」2人2014年因合作戲劇《A咖的路》被拍到路邊激吻，但疑似戀情見光死，問及當初分手是否被劈腿，她嚴正否認：「我沒有。」她也替吳慷仁說話：「我覺得他是一個很好的演員、認真生活的人。」

電影《阿嬤的夢中情人》攝影師周宜賢遭實習生依依指控趁機性交，導演北村豐晴也遭指在片場性騷擾，夏于喬聽到新聞感到驚訝說：「去年才剛和阿賢（周宜賢）合作新片，他拍太多片了，演員一定都跟他合作過。」但對於實習生的指控，她還不太瞭解新聞內容，她說自己很幸運，出道至今合作的導演都很好，「現在劇組很保護演員，都會有親密指導。如果是臨時現場加的戲，我都會跟導演再三確認，如果我做不到，溝通時也會明確告訴導演。」

另活動主持人海芬表示和北村豐晴認識許久，但自嘲是邊緣人、歐巴桑，對相關新聞不太清楚，「他對我們不會（性騷擾）啊，還是我們不是他的菜？」他說北村在片場就是很活潑的導演，因為還是有語言的問題，會請助理幫忙協調溝通，其他性騷擾的事真的沒看過。

夏于喬好友安以軒從老公被判刑至今仍神隱，她說2人一直都有連絡，安以軒現在就是帶著孩子努力生活，至於外傳安以軒要和老公離婚，「沒有聽說要離婚，也沒有聊到她會不會復出。」

記者會現場，夏于喬分享目前已捐贈100套救助套餐，未來也會持續認捐幫助有需要的人，更笑說連自己不太會操作這些機器，實際到7-ELEVEN門市認捐後都覺得非常方便。夏于喬有感而發，疫情後看到許多人充滿無力感，很希望能主動做些什麼，因此參與了畫作義賣，並為1919食物銀行出一份心力，雖然疫情期間沒有拍戲，但做了很多有意義的事感到很滿足。

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