彰化縣黃姓父親愛子心切，為求希望兒子順利取得國立中正大學研究所碩士學位，去年9月間送指導兒子的男性教授水果禮盒，盒內藏放10萬元現金，男教授後來發現，速速通報學校，案經法務部廉政署移送嘉義地檢署偵辦，檢方緩起訴黃父。

緩起訴處分書指出，黃姓男子去年還在念中正大學資訊工程系研究所，8月間通過論文口試，論文需要依口試委員意見修改完成，才能領到碩士學位證書，但直到9月初黃生的仍未修改好論文。

53歲黃父為求兒子能順利畢業，9月間到中正大學拜訪這位男教授當面請託，並送水果禮盒，教授以為是禮貌性贈禮而收下，回到辦公室後拆開水果禮盒，發現竟藏放10萬元現金，隨即向校方報告，並通知黃父取回水果禮盒及現金。

檢方表示，該位教授受聘於國立大學，是具有法定職務權限的公務員，黃父的行為涉及貪汙治罪條例的行求賄賂罪。

但審酌黃男沒有素行前科，犯後坦承犯行，經過此案後應有所警惕，無再犯之虞，認為處以緩起訴為適當，因而對他處分緩起訴1年，並於緩起訴處分確定日起6個月內，支付公庫12萬元。

中正大學表示，黃姓研究生去年已畢業，取得碩士學位。