im.B吸金犯名牌包拍賣得款419萬，愛馬仕KELLY包搶標26次。（台北分署提供）

im.B吸金犯名牌包拍賣得款419萬，愛馬仕KELLY包搶標26次。（台北分署提供）

台北地檢偵辦im.B吸金案，19日囑託法務部行政執行署台北分署拍賣主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的古馳、愛馬仕、路易威登多件皮牌包，共拍定古馳包1件及愛馬包13件，得款419萬7000元。

今天的拍賣場面熱烈，不少買家攜家帶眷搶標，其中第5標的愛馬仕KELLY包，以25萬元起標後，多位買家輪番出價多達26次，最終以77萬元的高價拍定。

20日仍繼續拍賣，拍賣物則為愛馬仕包3件、路易威登包3件、行李箱2件、香奈兒包10件及迪奧包1件。

台北分署表示，為澈底剝奪犯罪利得，斷絕犯罪人之利基及犯罪誘因，並維護被害人求償權利，台北分署受台北地檢署囑託，19日及20日連續2天在財政部台北國稅局中北稽徵所、中南稽徵所2樓會議室，拍賣im.B吸金案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）及女友張淑芬的40件名牌包。

其中有11件為稀有皮革製品，並附有「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）證明文件影本，價格不菲。