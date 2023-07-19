能高越嶺道的天池山莊自2013年整建後，被山友譽為五星級山屋，加上沿途高山美景秀麗，吸引大批山友造訪。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

山友po出自己在天池山莊的餐點照片，網友調侃：「至少白飯吃到飽了！」（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

網友建議自己帶自己煮，至少天池有自煮區，排雲只能當次等公民。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣最高峰玉山排雲山莊的餐點，曾被作家劉克襄批評「味如嚼蠟」，近日則有山友痛斥被譽為五星級山屋的天池山莊餐點太廢，「湯跟白開水一樣、櫛瓜是生的...以為被教召」，似乎擠下排雲山莊餐食墊底了。林務局南投林管處感謝山友指正及建議，對於廠商提供的餐點將加強督導，提升整體服務品質。

能高越嶺道從能高山北側東西越過中央山脈至花蓮縣秀林鄉古道，途中13.1公里處天池山莊自2013年整建後，被山友譽為五星級山屋，加上沿途可欣賞高山草原、群峰橫列、雲海等，每年吸引約1萬5000人造訪，2020年發生協作違規騎機車運補食材摔死，加上違規出租紮營等亂象，2021年將山莊及餐飲服務招標，委由米亞桑公司經營，遭山友抱怨餐點沒調味、食物沒熟。

山友在臉書《靠北登山大小事》抱怨天池山莊的餐點太廢，痛斥：「你們可以把東西煮好嗎？麵可以煮到糊掉，連鹽巴跟雞粉都懶得加，湯跟白開水一樣...以為被教召。」他知道物資運送不易，希望山莊人員能認真烹調食材，若山友食不下嚥當廚餘，更浪費食物，呼籲他們應該吃吃看自己煮了什麼？不要再餵累得半死的登山客吃創意料理，認為排雲的還比較好吃。

網友看到照片，訝異質問：「那4片櫛瓜是生的？」有人附和，要吃生的自己帶就好，甚至加碼爆料上次吃到的炒四季豆沒熟，已經可以跟排雲餐比爛了，終於換人墊底了；樂觀網友哭笑不得調侃：「至少白飯吃到飽了！」建議以後自己帶自己煮，至少天池有自煮區，排雲只能當次等公民。

米亞桑公司透過南投林管處說明，公司提供的餐點以減少碳足跡為主，少油、少鹽為原則，因每個人口味皆有所差異，對於山友指正及建議，將虛心接受並檢討改善。

南投林管處則指出，針對入住山友針對餐飲問卷，將分析檢討，對於不適合部份，建請廠商改善及精進，未來也會加強督導，提升天池山莊整體的服務品質。